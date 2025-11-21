На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о многомиллионном гонораре Macan на новогодний корпоратив

Super: рэпер Macan готов выступить в костюме Деда Мороза за 15 млн рублей
Telegram-канал «MACAN»

Рэпер Macan (Андрей Косолапов – настоящее имя) берет за выступление на новогоднем корпоративе 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Super со ссылкой на инсайдеров.

Как отмечает издание, Macan готов провести частное мероприятие в костюме Деда Мороза. Клиент артиста должен внести предоплату 50% и забронировать выступление заранее. В райдер певца вошли перелет бизнес-классом, пятизвездочный отель, а также сопровождение машин ДПС до локации.

По данным Super, Косолапов просит в гримерку 15-летний виски, энергетики и кальян.

Как артист будет проводить новогодние корпоративы – неизвестно. Косолапов заявлял, что уйдет в армию 28 ноября. Перед своим отбытием на службу музыкант решил продать машину и поднять ценник на свои выступления.

В октябре появился слух, что рэперу грозит уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Милохин намекнул на возвращение в Москву.

