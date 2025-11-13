На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Милохин намекнул на возвращение в Москву: «Захотел с Macan в одну казарму»

Блогер Даня Милохин намекнул, что скоро приедет в Москву
true
true
true
close
milokhindanya/Twitch

Популярный блогер Даня Милохин спровоцировал слухи о возвращении в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «ВПШ».

Одна из поклонниц Милохина в социальной сети вспомнила времена, когда блогер жил и работал в Москве в рамках проекта Dream Team House. В ответ на ее комментарий Милохин написал: «Скоро приеду!»

Инфлюенсер не стал раскрывать детали своих планов, но многие интернет-пользователи отнеслись к его словам скептически. Они выразили опасения по поводу возможного возвращения Милохина, учитывая риск его призыва на военную службу в России.

«Ага, конечно. Екатерина Мизулина его лично ждет на погранконтроле совместно с военкомом»; «Захотел с Macan в одну казарму»; «Надеюсь, не приедет. Не в том плане, что я против его приезда, а что для него сейчас это небезопасно», — написали в комментариях.

Милохин покинул страну в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки.

После отъезда Милохин проживает в Дубае и Таиланде, а в России на его имя уже приходило несколько повесток: одну направляли в TikTok-хаус, а другую — в Анапу, где проживал его приемный отец.

Ранее певица Рита Дакота заявила, что совесть для нее дороже концертов в РФ.

