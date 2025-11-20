На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оскароносный режиссер может снять американский ремейк «Игры в кальмара»

Режиссер Дэвид Финчер возможно снимет американскую версию «Игры в кальмара»
Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режиссер Дэвид Финчер может снять американскую версию сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщила Ксения Собчак в Telegram-канале со ссылкой на сайт Альянса кино- и телеиндустрии.

Съемки проекта начнутся в 2026 году. Актерский состав неизвестен. Финчер пока не подтвердил свое участие в сериале.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, рассказывающий о героях, которые пытаются решить свои финансовые проблемы, вступая в игру на выживание.

В июле 2025-го стало известно, что третий сезон «Игры в кальмара» в течение первой недели после выхода на Netflix посмотрели рекордное число зрителей.

В Netflix отметили, что это первое в истории шоу, которое заняло первое место по просмотрам во всех странах спустя неделю после премьеры и возглавило список самых просматриваемых шоу.

Премьера второй части «Игры в кальмара» состоялась 26 декабря 2024 года — более чем через три года после того, как вышло оригинальное шоу. Первый сезон стал самым успешным сериалом Netflix. После он занял первое место по просмотрам во всех 94 странах, где Netflix собирал соответствующие данные.

Ранее сообщалось, что 81-летний актер «Игры в кальмара» оправдан по делу о сексуальных домогательствах.

