Юлии Барановской пришлось отказаться от простой еды

Врачи запретили телеведущей Юлии Барановской есть соленые огурцы. О лечебной диете звезда поговорила с «Пятым каналом».

По словам Барановской, диету ей соблюдать трудно, поскольку она всегда любила «простую еду» — квашеную капусту и соленые огурцы. Врач разрешил ей съедать только «дольку» соленого огурца.

«Раньше банка трехлитровая, а сейчас одна долька. Лучше себя так не дразнить», — говорит она.

45-летняя телеведущая надеется на то, что со временем привыкнет к правильном у питанию.

17 октября директор Барановской Петро Шекшеев сообщил, что телеведущая была экстренно госпитализирована во время съемок на Ямале. Знаменитости стало плохо на съемках шоу «Большие семьи большой страны». В больнице ей сделали две полостные операции. Во время восстановления телеведущую поддерживали мать, сын Артем и члены съемочной группы. Звезду выписали из больницы 21 октября.

Ранее хирург заподозрила Эмму Стоун в подтяжке.