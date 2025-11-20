На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хирург заподозрила Эмму Стоун в подтяжке

Хирург Гауэр заявила, что Эмма Стоун могла сделать подтяжку и филлеры
Mario Anzuoni/Reuters

Пластический хирург Любовь Гауэр в беседе с «Газетой.Ru» оценила внешность оскароносной американской актрисы Эммы Стоун, которую признали самой красивой женщиной с точки зрения науки.

Гауэр заявила, что Стоун продемонстрировала «грамотные и деликатные» преображения, которые подчеркнули природную красоту артистки. По словам хирурга, значительные изменения коснулись верхней трети лица.

«Если раньше брови девушки располагались довольно низко, что считается наследственной особенностью, то теперь они занимают идеальное положение, открывая и обрамляя взгляд. Такой выраженный эффект однозначно был достигнут с помощью эндоскопической подтяжки лба», — рассказала специалистка.

По словам Гауэр, Стоун также изменила нижнюю треть лица.

«Широкий подбородок уступил место четкому, заостренному и более выразительному контуру, вероятно, благодаря работе с филлерами. Нос актрисы также стал утонченным за счет сужения хрящевой части и кончика. Завершающим штрихом стала работа над губами – филлеры создали красивый контур и легкий выворот верхней губы, что окончательно сбалансировало черты лица», — отметила хирург.

Ранее сообщалось, что Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки.

