Поперечный напал на американца со словами: «Извините, я русский!»

Комик Поперечный признался, что напал на американца в Лос-Анджелесе из-за собаки
spoontamer/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в рамках своего выступления, опубликованного на YouTube, что напал на американца в Лос-Анджелесе, спутав его собаку с койотом.

Поперечный пояснил, что в США появление диких зверей на улице — частое явление. У него, например, постоянно на заднем дворе гуляют зайцы.

«На самом деле, это выглядит волшебно: ты просыпаешься, а у тебя зайчики на заднем дворе по лужайке прыгают. Приятно, если бы не одно «но»: из-за того, что у нас на районе тусуются дикие зайцы, то также находятся и те, кто на них охотятся — дикие койоты», — заявил юморист.

Комик признался, что практически каждый день встречает койотов, когда выходит на прогулку со своим псом. Поперечный посетовал, что его домашний питомец не осознает опасность, поэтому рвется к дикому зверю, чтобы поиграть. Реакция собаки вынуждает юмориста отпугивать койотов: он начинает кричать и размахивать руками.

«В итоге для меня настолько стало обыденностью рявкать на диких зверей, что недавно произошла следующая ситуация. Мы подходим с псом к углу улицы, когда на свет фонаря выходит огромный койот. Очень большой! Я понимаю, что дело пахнет жареным — он на суперопасном расстоянии от моего пса — и я начинаю кричать: «Иди отсюда! Фу!» — но затем из-за угла выходит хозяин собаки», — вспомнил юморист.

По словам Поперечного, в тот момент он забыл английский язык. Юморист, заикаясь, смотрел на мужчину с собакой, а тот — на него.

«И вот как ситуация выглядела со стороны: американец вышел со своей собакой погулять ночью, на них напал сумасшедший и сказал: «Извините, я русский!» --резюмировал стендапер.

Ранее Shaman рассказал, в какой стране он хочет выступить после КНДР.

