81-летний актер «Игры в кальмара» оправдан по делу о сексуальных домогательствах

Южнокорейского актера О Ен Су признали невиновным по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

Звезду сериала Netflix «Игра в кальмара» оправдали 11 ноября после того, как суд высшей инстанции отменил его прежний приговор и решение суда низшей инстанции, приговорившего его к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

«Потерпевшая неохотно согласилась на предложение подсудимого обняться, и действие было совершено. Интенсивность объятий и специфический характер акта четко не установлены, что затрудняет вывод о том, что имело место непристойное нападение», — пришел к выводу суд.

В суде также не исключили, что воспоминания женщины искажены.

В ноябре 2022 года О Ен Су было предъявлено обвинение без заключения под стражу за то, что он якобы обнял молодую участницу театральной труппы, когда в августе 2017 года находился за пределами Сеула на спектакле, и поцеловал ее в щеку перед ее домом в следующем месяце.

Суд первой инстанции признал показания жертвы заслуживающими доверия и приговорил О Ен Су к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года и обязал его пройти 40-часовую программу лечения от сексуального насилия. Прокуроры добивались тюремного заключения сроком на один год как в первом, так и в апелляционном процессах, но апелляционный суд отклонил это ходатайство.

На протяжении всего судебного разбирательства актер отрицал обвинения, заявляя, что не сделал ничего, что можно было бы счесть неприличным.

«80 лет жизни рухнули в одно мгновение. Пожалуйста, позвольте мне вернуться на свое законное место», — говорил в суде.

