Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки

Психолог и владелица агентства по недвижимости Капитолина Полянская потребовала лишить телеведущую и актрису Жанну Эппле звания заслуженной артистки России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Полянская написала соответствующее заявление из-за долга Эппле в €102 тысячи. Телеведущая заняла у владелицы агентства более €154 тысячи в 2018 году. В 2023-м знаменитость вернула только €53 тысячи. С тех пор у артистки накопился процент по долгу в размере €7 тысяч.

Бизнесвумен уверена, что люди, игнорирующие такие огромные долги, не должны носить статус заслуженных артистов. Известно, что в 2023 году Эппле подала на банкротство из-за невозможности расплатиться с бизнесвумен.

Изначально иск артистки не приняли из-за отсутствия доказательств ее финансовой несостоятельности. Однако потом актриса представила в суд все необходимые документы, и иск был удовлетворен.

В июне 2025-го мировой суд Москвы взыскал с Жанны Эппле долги по налогам.

