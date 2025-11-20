На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Будущий зять правителя Дубая приедет с концертом в Россию

Американский рэпер French Montana (Карим Харбуш – настоящее имя) проведет концерт в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщило агентство Say Agency.

Выступление пройдет 23 апреля 2026 года на VK Stadium.

French Montana начал свою карьеру в 2002 году. В 2013-м он выпустил дебютный альбом «Excuse My French», который попал в строки мировых чартов. Позже артист сделал релиз еще трех альбомов.

Как отметили в пресс-службе агентства, неизвестно, приедет ли Харбуш со своей невестой — дочерью правителя Дубая, шейха Мохаммеда — шейхой Махрой.

Впервые шейха Махра бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и French Montana оказалась в центре внимания после того, как их заметили на свидании в июле 2025 года. Их видели держащимися за руки в Париже, а также на вечеринках после показов.

До этого принцесса Дубая объявила о разводе в соцсетях. Пара успела не только отписаться друг от друга в социальных сетях, но и удалить все совместные снимки. Однако официально они не давали комментарии.

