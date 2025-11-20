Злодей из «Сопрано» предотвратил похищение 19-летней девушки в Нью‑Джерси

Актер «Сопрано» Джордж Погация спас 19-летную девушку от похищения в Нью‑Джерси

Актер Джордж Погация из сериала «Сопрано» предотвратил возможное похищение девушки на улице в Нью-Джерси. Об этом сообщает NBС News.

Погация сообщил, увидел 19-летнюю девушку, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шла по улице со своей двоюродной сестрой. С ними был незнакомый мужчина.

«Сама она была ростом около 152 см, а мужчина, вероятно, выше 88 см. Он взял ее за руки и потащил по улице», — вспомнил актер.

Артист, которому часто достаются роли подозреваемых в полицейских процедуралах, решил проследить за компанией, поскольку заметил неладное в поведении спутника. Злоумышленник угрожал девушкам, что позвонит в миграционную службу.

Когда ситуация начала усугубляться — мужчина взвалил девушку на плечо, то Погация потребовал отпустить ее и позвонил в службу 911.

«Он бросил девушку, как мешок с картошкой, и побежал, а я бросился за ним», — рассказал актер.

К тому моменту, как прибыла полиция, злоумышленник сумел скрыться. Девушка, отмечает NBC News, в порядке, а актер получил благодарственное письмо от президента Дональда Трампа.

«Обычно я играю злодея, понимаете? Но быть настоящим хорошим парнем в реальной жизни гораздо приятнее», — сказал Погация.

