На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ей — 15, ему — 63: известный композитор признался в многолетней связи со школьницей

Немецкий композитор Константин Веккер извинился за многолетнюю связь с 15-летней
true
true
true
close
IMAGO/Thomas Schröer/Global Look Press

Против немецкого певца и композитора Константина Веккера выдвинули обвинения из-за его связи с 15-летней школьницей. Об этом сообщает издание Bild.

Потерпевшая, которой на данный момент уже 30 лет, рассказала, что около 15 лет назад состояла в отношениях с Веккером: ей было 15 лет, а ему — 63 года. Они общались преимущественно по телефону, и часто в эти момент композитор находился в состоянии алкогольного опьянения.

Первый физический контакт между парой произошел, когда заявительнице исполнилось 16 лет. Она четыре раза встречалась с Веккером в гостиничных номерах, несмотря на то, что в тот момент мужчина состоял в браке.

Жертва утверждает, что отношения с композитором травмировали ее. Она до сих пор проходит терапию. Потерпевшая решила рассказать свою историю сейчас, так как намерена «постоять за себя 15-летнюю», будучи уже взрослой.

Веккер, в свою очередь, признал факт контакта с 15-летней. Он заявил, что это была «согласованная связь с молодой женщиной», однако «совершенно неприемлемая с точки зрения морали».

«Я хотел бы попросить прощения у пострадавшей женщины. Также я хотел бы извиниться перед своими поклонниками и сторонниками за то, что моя музыка вновь не является единственным, чем им приходится заниматься в моей жизни», — сказал он.

Ранее известный рэпер стал подозреваемым в деле о расчленении девочки-подростка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами