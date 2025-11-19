Ей — 15, ему — 63: известный композитор признался в многолетней связи со школьницей

Против немецкого певца и композитора Константина Веккера выдвинули обвинения из-за его связи с 15-летней школьницей. Об этом сообщает издание Bild.

Потерпевшая, которой на данный момент уже 30 лет, рассказала, что около 15 лет назад состояла в отношениях с Веккером: ей было 15 лет, а ему — 63 года. Они общались преимущественно по телефону, и часто в эти момент композитор находился в состоянии алкогольного опьянения.

Первый физический контакт между парой произошел, когда заявительнице исполнилось 16 лет. Она четыре раза встречалась с Веккером в гостиничных номерах, несмотря на то, что в тот момент мужчина состоял в браке.

Жертва утверждает, что отношения с композитором травмировали ее. Она до сих пор проходит терапию. Потерпевшая решила рассказать свою историю сейчас, так как намерена «постоять за себя 15-летнюю», будучи уже взрослой.

Веккер, в свою очередь, признал факт контакта с 15-летней. Он заявил, что это была «согласованная связь с молодой женщиной», однако «совершенно неприемлемая с точки зрения морали».

«Я хотел бы попросить прощения у пострадавшей женщины. Также я хотел бы извиниться перед своими поклонниками и сторонниками за то, что моя музыка вновь не является единственным, чем им приходится заниматься в моей жизни», — сказал он.

