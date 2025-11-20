На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Доктор, я выживу?»: известный комик рассказал, как узнал о раке четвертой стадии

Комик Эдуард Мацаберидзе признался, что сначала принял рак 4 стадии за гайморит
close
edmatsaberidze/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Комик Эдуард Мацаберидзе, выступавший в шоу «Убойная лига» и «Смех без правил» на канале ТНТ, рассказал в YouTube-интервью с Ириной Шихман (признана в РФ иностранным агентом) о том, как впервые узнал о своем тяжелом диагнозе — медиастинальной крупноклеточной лимфоме четвертой стадии.

По словам артиста, все началось с обычного гайморита, но после лечения симптомы не исчезли, а, наоборот, усугубились: сохранялась температура, появлялся необычный кашель, отек головы и шеи — и тогда он сделал рентген.

«Ко мне подошел чувак, который там [в больнице] работает, и дал бумажку со словами: «У вас там огромная опухоль». Я отвечаю: «Доктор, я выживу?» А он: «Ну вы хотя бы попытайтесь!» И ушел, оставив меня с этими мыслями…» — вспомнил Мацаберидзе.

Комик признался, что самым страшным моментом стало утро следующего дня: когда пришло осознание, что болезнь теперь часть его жизни. Затем началась диагностика и последующее лечение, во время которого Мацаберидзе сказали, что у него четвертая стадия рака с метастазами по всему телу. Юморист начал рассматривать вариант лечения за границей, но его отговорила врач из Киева.

«Она сказала: «У тебя один протокол лечения по всему миру. Разница в том, что там белые красивые халатики, классная еда и палаты, но ты будешь вне дома 4–6  месяцев. У нас пообшарпаннее стены, никто с тебя не будет сдувать пылинки, но если ты останешься, то я тебя вылечу», — передал слова медика он.

Мацаберидзе признался, что ему повезло: к тому моменту, как он заболел, лекарство от его заболевания уже было создано, а врачи более-менее стандартизировали практику его эффективного применения, поэтому сейчас он находится в ремиссии.

При этом, подчеркнул комик, он также боролся с недугом посредством здорового образа жизни. Юморист отказался от сахара и мучных изделий, а также повысил кардио-активность.

«Я начал заниматься ходьбой и велосипедом, а потом мне стало все это нравиться. Только так в моей жизни появился хоть какой-то спорт», — поделился он.

