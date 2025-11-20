На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известный украинский комик раскрыл отношение к коллегам из России

Украинский комик Мацаберидзе заявил, что нормально относится к коллегам из России
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский комик Эдуард Мацаберидзе в интервью журналистке Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) признался, что абсолютно нормально относится к коллегам из России.

По словам Мацаберидзе, он не изменил свое отношение к российским коллегам после начала специальной военной операции. Он также не испытывает негатив к тем, кто решил остаться в России.

«Значит, у них есть ряд причин на это. Ну, остались и остались», — отметил юморист.

Мацаберидзе начал свою карьеру комика в КВН. Его команда дважды побеждала в высшей украинской лиге КВН. Позже артист участвовал в таких проектах, как «Смех без правил», «Бункер News», «Точка Ю». В 2015-м он начал вести кулинарное тревел-шоу «Еда, я люблю тебя!». В 2018-м юморист стал гостем программы «Вечерний Ургант», в котором рассказал о своей борьбе с раком. Комик прошел несколько курсов химиотерапии. На данный момент ему удалось победить болезнь.

Мацаберидзе также снимался в кино. Он принял участие в таких картинах, как «Отдел С.С.С.Р.», «Одноклассники» и «Сладкая жизнь».

Ранее Лера Кудрявцева проспонсировала российскую армию на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами