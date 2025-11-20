Известный украинский комик раскрыл отношение к коллегам из России

Украинский комик Эдуард Мацаберидзе в интервью журналистке Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) признался, что абсолютно нормально относится к коллегам из России.

По словам Мацаберидзе, он не изменил свое отношение к российским коллегам после начала специальной военной операции. Он также не испытывает негатив к тем, кто решил остаться в России.

«Значит, у них есть ряд причин на это. Ну, остались и остались», — отметил юморист.

Мацаберидзе начал свою карьеру комика в КВН. Его команда дважды побеждала в высшей украинской лиге КВН. Позже артист участвовал в таких проектах, как «Смех без правил», «Бункер News», «Точка Ю». В 2015-м он начал вести кулинарное тревел-шоу «Еда, я люблю тебя!». В 2018-м юморист стал гостем программы «Вечерний Ургант», в котором рассказал о своей борьбе с раком. Комик прошел несколько курсов химиотерапии. На данный момент ему удалось победить болезнь.

Мацаберидзе также снимался в кино. Он принял участие в таких картинах, как «Отдел С.С.С.Р.», «Одноклассники» и «Сладкая жизнь».

