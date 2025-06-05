Суд взыскал с актрисы Жанны Эппле долги по налогам и сборам

Суд в Москве взыскал с актрисы Эппле долги по налогам и сборам

Мировой суд Москвы взыскал с заслуженной артистки РФ, актрисы и телеведущей Жанны Эппле долги по налогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

Там заявили, что в отношении знаменитости был вынесен судебный приказ. В деле речь идет о задолженности актрисы по налогам и сборам в пользу Федеральной налоговой службы.

Летом 2023 года Эппле попросила суд признать ее банкротом. Изначально иск артистки не приняли из-за отсутствия доказательств ее финансовой несостоятельности. Однако потом актриса представила в суд все необходимые документы, и иск был удовлетворен.

Прошлой осенью актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что Эппле попала в сеть мошенников. По словам коллеги, злоумышленники пытались лишить актрису всего. Бледанс понадеялась, что Эппле разберется с финансовыми проблемами и вернет себе квартиру.

Ранее Эппле объяснила, почему живет с сыном и его семьей.