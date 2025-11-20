Ирина Безрукова объяснила популярность Анны Пересильд

Актриса Ирина Безрукова в беседе с NEWS.ru прокомментировала попадание Анны Пересильд в список лучших артисток 2025 года.

Безрукова высоко оценила актерскую работу 16-летней Пересильд-младшей в фильме «Алиса в стране чудес». По мнению артистки, девушка «тащит» на себе главную роль, несмотря на юный возраст.

«Мне кажется, голосовали как раз молодые ребята за нее. Потому что потрясающие артисты (которые попали в список). Любимые, признанные и многократно попадавшие в первые ряды. Еще все, наверное, очень любят Константина Хабенского. Но сейчас он очень включен в театр, поэтому не так много снимается. А молодежи нужны свои кумиры. И они выбрали Анку своим представителем», — рассказала актриса.

Безрукова также прокомментировала утверждение, что Пересильд-младшая получила статус лучшей актрисы из-за звездных родителей. По словам знаменитости, ребенок, родившийся в семье известных артистов, всегда будет получать хейт и критику из-за своей родословной.

«Но играет же она сама», — отметила Безрукова.

В ноябре Анна Пересильд лидировала в рейтинге лучших актрис 2025 года по версии россиян. Помимо нее, в топ вошли Мария Аронова и Светлана Ходченкова. По данным ВЦИОМ, Сергей Безруков также возглавил рейтинг лучших актеров.

Ранее кинокритик усомнился в статусе Анны Пересильд как лучшей актрисы России.