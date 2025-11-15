В Калининграде показали оригинал письма Татьяны Онегину

Оригинал письма Татьяны Онегину, написанный рукой Александра Сергеевича Пушкина, представили в Калининградском областном историко-художественном музее, сообщает пресс-служба музея в своем Telegram-канале.

«Впервые вниманию общественности представлена цензурная рукопись «Письмо Татьяны» из поэмы «Евгений Онегин» А.С. Пушкина», — сообщили в музее.

Рукопись хранилась в архиве графа С.С. Уварова, министра народного просвещения Российской Империи. Она содержит автограф «А. Пушкинъ» и помету цензора П.И. Гаевского, датированную 9 декабря 1826 года.

По данным экспертизы, документ является подлинным, история его бытования подтверждена.

Рукопись была передана Марией Тереховой, семья которой является потомками управляющего делами графа Уварова.

В сентябре Пушкинский музей показал «Мадонну с младенцем» итальянского художника Джованни Франческо Гверчино, которая считалась утраченной на протяжении почти 100 лет. Считается, что она принадлежала супруге Наполеона Бонапарта Жозефине.

Ранее подводный археолог рассказал о самой интересной находке на дне Керченской бухты.