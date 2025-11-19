Бородина рассказала о плюсах материнства после 40 лет

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не против родов после 40 лет

Телеведущая Ксения Бородина в Telegram-канале порассуждала о беременности после 40 лет.

Бородина заявила, что рожать никогда не поздно, если это не грозит здоровью матери и малыша. Она также нашла плюсы в позднем материнстве. К примеру, как отметила знаменитость, после 40 лет у женщин появляется возможность «нормально» уделять время воспитанию ребенка.

«Если раньше я сильно ощущала нехватку своего внимания Марусе и Тее из-за высокой занятости, то сейчас я понимаю, что нет уже того чувства вины, тревоги и гонки за реализацией. Я осознаннее подхожу ко многим вопросам», — поделилась телеведущая.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова. Телеведущая рассталась с первым мужем в 2012-м. Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись. В июне 2025-го знаменитость вышла замуж за блогера Николая Сердюкова.

Ранее Ксения Бородина раскрыла, почему бросила курить.