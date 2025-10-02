На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Менеджер рэпера, в машине которого нашли расчлененную девочку, прервал молчание

Global Look Press

Менеджер рэпера D4vd (настоящее имя Дэвид Энтони Берк) Джош Маршалл прервал молчание после того, как в машине артиста нашли расчлененную девочку. Об этом сообщает LA Mag.

Он прокомментировал появившиеся слухи в СМИ о том, что в 2024 году знакомые девочки предупредили Маршалла о пропаже 13-летней Селесты и рассказали, что она якобы была с певцом. В попавшем в прессу письме частного детектива было отмечено, что Маршалл не ответил на электронное письмо, однако Селеста вернулась домой на следующий день. Это привело к предположению, что Маршалл, возможно, проинформировал D4vd и Селесту о вероятном розыске.

Маршалл заявил, что не получал никаких электронных писем и «ничего ни о чем не знает». Об этом он написал в комментариях под видеороликом пользователя соцсети TikTok с никнеймом «GirlTownNJ», предположившего, что Маршалл может быть замешан в кончине девочки.

«Как вы смеете говорить что-то подобное голословно. <...> Это единственный раз, когда я буду говорить на эту тему. Это было трудное время для моей семьи, так как я отец троих детей. Я не получал электронных писем», — заявил он.

Кроме того, написал менеджер, с D4vd он работает удаленно.

Останки Селесты нашли в машине Берка в начале сентября. По данным СМИ, у D4vd и пропавшей в 2024 году без вести девушки-подростка по имени Селеста были одинаковые татуировки с надписью «Тсс…» на указательных пальцах правой руки.

Недавно у рэпера нашли клип про похищение.

Ранее сообщалось, что звезду «Форсажа» арестуют из-за соседской собаки.

