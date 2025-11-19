Сергей Гилев рассказал о необычном подарке для Елизаветы Боярской

Актер Сергей Гилев поделился подробностями съемок в криминальном триллере «Тоннель», который выйдет на KION 1 декабря. Его слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Съемки «Тоннеля» частично проходили в Калининградской области. По словам Гилева, ему особенно запомнился город Черняховск.

«Черняховск — отличный город, они старались. Почти везде сохранили брусчатку, смогли начать восстанавливать крепость. Я был в старой бане — там отличная парилка на четвертом этаже, из окна парилки видно парковку, цены приятные», — поделился артист.



Гилев также поделился впечатлениями от съемок с Елизаветой Боярской. Как отметил актер, ему удалось быстро и легко найти общий язык с коллегой. Уже после съемок Гилев сделал Боярской необычный подарок.

«Мы с ней сразу же подружились, потому что у нас есть общий друг — Максим Матвеев. Мы передавали ему приветы друг от друга, было весело. А уже весной я подарил через Максима Елизавете березовую палку в пакете, она совсем не удивилась, когда узнала, что это от меня. Теперь эта палка живет где-то на даче под Петербургом. Очень приятно», — рассказал актер.

По сюжету «Тоннеля» неподкупной таможеннице Свете Суворовой (Елизавета Боярская) придется пойти на сделку со своей совестью, чтобы вызволить из рук мафии мужа Руслана (Сергей Гилев).

