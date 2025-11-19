На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали о состоянии Ларисы Долиной перед дачей показаний

«СтарХит»: Лариса Долина чувствует себя превосходно перед дачей показаний
Народная артистка России Лариса Долина прибыла в Балашихинский суд Московской области для дачи показаний по уголовному делу о мошенничестве с её квартирой. Об этом сообщает 360.ru.

СМИ публикует видео, как артистка выходит из машины и, не давая комментариев, а затем направляется в здание суда. В судебном заседании, уточняется в публикации, Долина выступит посредством видео-конференц-связи. Заседание пройдет в закрытом формате.

В то же время издание «СтарХит» отмечает, что перед входом в здание суда Долина все же лаконично рассказала журналистам о своем состоянии: она заявила, что «чувствует себя превосходно».

В период с апреля по июнь 2024 года Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. В результате она продала злоумышленникам собственную квартиру. Осознав обман, артистка обратилась в полицию, но к тому моменту жилье уже было продано по заниженной цене матери-одиночке Полине Лурье. МВД оценило общий ущерб от действий мошенников в более чем 200 млн рублей. В сентябре суд вынес решение в пользу певицы, признав ее законным владельцем квартиры в Хамовниках. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, почему дело Долиной не влияет на судебную практику.

