Птаха о Путине: «Заставил всех или бояться, или уважать себя»

Рэпер Птаха: люблю Путина за то, что он заставил себя всех уважать

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) заявил, что считает Владимира Путина лучшим руководителем для России. Своим мнением он поделился в YouTube-интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Нуриев появился в студии в футболке с портретом президента и отметил, что либеральные журналисты часто «демонизируют» фигуру лидера России, с чем он не может согласиться.

«Я-то уже старый — 44 годика — и успел застать разные времена. Могу сказать, что то, что сейчас происходит со страной и тем менталитетом, который у нас, — это [Путин] идеальнейший вариант. Мне нравится он. И я знаю много людей из криминального мира, которые очень его уважают. Он заставил уважать себя всех — или бояться или уважать», — заявил музыкант.

19 июля стало известно, что Нуриев записал совместный трек с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что это предложение стало для нее неожиданностью.

Захарова отметила, что не пишет тексты песен на заказ. Сначала она пишет стихи, а потом исполнители работают над тем, чтобы записать на них треки.

Ранее сообщалось, что Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) перепел старый хит на украинском языке в Австралии.