Эксперт объяснил, почему дело Долиной не влияет на судебную практику

Адвокат Зернов: дело о продаже квартиры Долиной не является прецедентным
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Дело певицы Ларисы Долиной о признании недействительной сделки о продаже квартиры не может быть определяющим для формирования судебной практики по подобным делам, так как в РФ не руководствуются принципами прецедентного права. Об этом в интервью РИА Новости рассказал адвокат Олег Зернов.

«Кроме того, на практике суды не всегда удовлетворяют иски о признании сделок, совершенных под влиянием мошенников, недействительными. В «зону риска», как правило, попадают сделки с заниженной ценой», — уточнил он.

По словам юриста, по этой причине каждое дело требует индивидуального рассмотрения. В гражданском процессе решение зависит от представленных доказательств с обеих сторон, при этом у судов есть все необходимые инструменты для того, чтобы восстановить полную картину и вынести справедливое решение. Зернов также напомнил, что попытки «хитрить» в подобных делах могут квалифицироваться как уголовное дело о фальсификации доказательств.

В период с апреля по июнь 2024 года Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. В результате она продала злоумышленникам собственную квартиру. Осознав обман, артистка обратилась в полицию, но к тому моменту жилье уже было продано по заниженной цене матери-одиночке Полине Лурье. МВД оценило общий ущерб от действий мошенников в более чем 200 млн рублей. В сентябре суд вынес решение в пользу певицы, признав ее законным владельцем квартиры в Хамовниках. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали срочно менять законы из-за схем пенсионеров-мошенников.

