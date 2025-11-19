Известный рэпер стал подозреваемым в деле о расчленении девочки-подростка

Рэпер D4vd, известный как Дэвид Энтони Берк, стал подозреваемым в убийстве 15-летней Селесты Ривас Эрнандес из Лейк-Элсинора. Ее тело нашли в багажнике Tesla артиста в сентябре. Об этом сообщает ABC News.

Арестов пока не было произведено, так как расследование продолжается. По словам судмедэксперта округа Лос-Анджелес, причина и обстоятельства смерти тоже неизвестны.

По данным источников, тело девочки было расчленено. Следователи считают, что к этому могли быть причастны несколько человек.

СМИ также раскрывает, что после опознания тела — в середине сентября — полиция провела обыск в доме D4vd в Лос-Анджелесе, поскольку Tesla, в багажнике которой нашли девушку, зарегистрирована на его имя. Полиция предполагает, что Селеста могла быть мертва несколько недель до обнаружения.

Также инсайдеры утверждают, что артист не сотрудничает со следствием, а его адвокаты не ответили на запросы ABC News.

Тем не менее еще в октябре менеджер музыканта заявлял, что D4vd ничего не знает о расчлененной девочке в его машине, несмотря на появившиеся в сети слухи.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш и Илон Маск «обменялись любезностями» в сети.