Бородина ответила на слова Собчак о скором разводе: «Пук в воздух»

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Telegram-канале, что ей не было обидно из-за слов Ксении Собчак о ее скором разводе.

Бородина считает, что Собчак распускает о ней слухи о разводе с Николаем Сердюковым из-за отказа от интервью.

«Обидно бывает, когда ты пытаешься скрыть, а тут твой секрет рассказали и опозорили. А это был пук в воздух, ну, типа ты ко мне не идешь на интервью, буду тебя покусывать теперь, где будет иметь эту возможность», — отметила знаменитость.

Бородина заявила, что такая стратегия не поможет Собчак заманить ее на интервью.

«Я вот ей развода не желаю и никогда не желала. Как и любой женщине, ей бывает нелегко, я уверена в этом. Пусть, наоборот, живет долго и счастливо», — заключила телеведущая.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова. Телеведущая рассталась с первым мужем в 2012-м. Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись. В июне 2025-го знаменитость вышла замуж за блогера Николая Сердюкова.

