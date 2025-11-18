На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ничего нет важнее»: режиссер Кузин о воспитании детей

Режиссер Кирилл Кузин заявил, что воспитание детей является самой важной задачей
Анастасия Петрова/РИА Новости

Режиссер Кирилл Кузин заявил на пресс-конференции в рамках промо фильма «Письмо Деду Морозу», что воспитание детей сейчас является главной задачей. Его слова передал «Пятый канал».

«Ничего нет важнее сейчас, чем воспитать новое молодое поколение», — сказал режиссер.

Кузин отметил, что детей необходимо воспитывать «правильно». По его мнению, в этом процессе не нужны гаджеты и отвлекающие интересы.

Журналистка, ведущая Ксения Собчак до этого заявила, что при воспитании подрастающего поколения очень важно вовремя исключить манипуляции со стороны детей с помощью истерик и слез. Она отметила, что сама не приемлет такое поведение от своего сына Платона с двух лет – это позволило навсегда установить четкие границы, которые нельзя переступать. По словам журналистки, мальчик хорошо знает, что если он начинает что-то требовать и плакать, то точно этого не получит.

