Пьеха заявил, что на «Фабрике звезд» ему хотели устроить показательную порку из-за бабушки

Певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» заявил, что продюсеры «Фабрики звезд» в свое время намеренно выставляли его в негативном свете из-за родства с народной артисткой страны Эдитой Пьехой.

«Меня брали на проект как негативного героя — таким и показывали. Из-за этого я был в какой-то момент на последней строчке рейтинга. Меня, внука Эдиты Пьехи, можно было показательно слить — скорее всего, была такая задумка, чтобы сыграть на контрастах. То есть были народные любимчики и чьи-то дети, внуки, которым хотели устроить публичную порку. Но что-то пошло не так — я вошел в число победителей. Похожая история у меня происходила и на других проектах, я этим закаленный. Теперь меня сложно задеть», — поделился артист.

Стас Пьеха был участником четвертой «Фабрики» и вошел в тройку победителей проекта.

