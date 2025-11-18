На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьеха заявил, что на «Фабрике звезд» ему хотели устроить показательную порку из-за бабушки

Певец Пьеха заявил, что его хотели слить на «Фабрике звезд» из-за звездной бабушки
Photoagency Interpress/Global Look Press

Певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» заявил, что продюсеры «Фабрики звезд» в свое время намеренно выставляли его в негативном свете из-за родства с народной артисткой страны Эдитой Пьехой.

«Меня брали на проект как негативного героя — таким и показывали. Из-за этого я был в какой-то момент на последней строчке рейтинга. Меня, внука Эдиты Пьехи, можно было показательно слить — скорее всего, была такая задумка, чтобы сыграть на контрастах. То есть были народные любимчики и чьи-то дети, внуки, которым хотели устроить публичную порку. Но что-то пошло не так — я вошел в число победителей. Похожая история у меня происходила и на других проектах, я этим закаленный. Теперь меня сложно задеть», — поделился артист.

Стас Пьеха был участником четвертой «Фабрики» и вошел в тройку победителей проекта.

Полное интервью с Пьехой читайте здесь. В нем он, в частности, рассказал о воспитании сына, наркозависимости, сумасшедших фанатах и здоровье бабушки.

Ранее Стас Пьеха назвал себя не очень успешным отцом.

