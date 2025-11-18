На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стас Пьеха назвал себя не очень успешным отцом

Певец Пьеха признался, что проводит не так много времени с сыном
true
true
true
close
wolfieha/Instagtam

Певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» назвал себя не очень успешным отцом. По словам артиста, он не так часто видится с сыном Петром, который родился в 2014 году в браке с моделью Наталией Горчаковой.

«Не сказал бы, что горжусь ролью отца, потому что отец я не очень успешный — пока только учащийся, стремящийся, пытающийся. <...> С Петей видимся периодически. Он живет в Пушкине, я — в Москве. Возможно, скоро переедет, тогда будем встречаться чаще. Обычно видимся с ним на работе — либо можем сходить погулять, посидеть в кафе, на аттракционы поехать. Проводим не так много времени вместе, но я стараюсь его понимать», — поделился 45-летний Пьеха.

Он также отметил, что Петр увлекается музыкой, но пока не решил, посвятит ли ей жизнь: «Он пока что не музыкант, нет образования. Но ему нравится музыка, он сочиняет рэп, постоянно что-то напевает. На данный момент сложно сказать, кем он станет, по чьим стопам пойдет. Но и я тоже долго не мог определиться, что только не перепробовал. Думаю, его ждет та же участь метаний и поисков себя. Возможно, после нее он придет к музыке. А если нет, то ничего страшного».

Полное интервью со Стасом Пьехой читайте здесь.

Ранее Пьеха признался, что однажды чуть не погиб из-за фаната.

