«И после кончины она никому не нужна»: как выглядит могила Светланы Светличной

aif.ru: могила Светличной выглядит заброшенной спустя год после кончины актрисы
true
true
true
close
Мосфильм

Могила Светланы Светличной «выглядит довольно грустно» спустя год после кончины актрисы. Об этом сообщает aif.ru.

Корреспонденты отмечают, что венок на кресте уже давно потерял свою форму и цвет. Свежие еловые ветки уложены на могиле, но живых цветов почти нет. Лишь небольшая кучка искусственных цветов украшает место, а в упавшей вазе можно увидеть увядшие бутоны.

В беседе с корреспондентом aif.ru сотрудники кладбища признались, что ни разу не видели посетителей у этой могилы.

«Видимо, ушедшая звезда навсегда останется одинокой: и при жизни от нее отрекались самые близкие люди, и после кончины она никому не нужна», — резюмирует издание.

Актрисы Светланы Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

Могила звезды находится на Троекуровском кладбище. Какой была Светлана Светличная — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что прах актера из «Лихих» отправили в Севастополь.

