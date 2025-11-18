На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студия Андреасяна подала иск за авторское право на домовенка Кузю

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кинокомпания братьев Андреасян подала в суд на производителя шоколада. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Компания подала иск на ООО «Новые технологии» из-за товарного знака «Домовенок Кузька». Как отмечает издание, студия просит досрочного прекращения правовой охраны ТЗ. Представители фирмы обосновали свой иск тем, что знак «Домовенок Кузька» не используется.

Кинокомпания братьев Андреасян занимается продюсированием фильма «Домовенок Кузя 2», который выйдет 19 марта 2026 года. В продолжении картины Иван Охлобыстин предстанет в роли Кощея. Вместе с домовенком Тихоней девочка Наташа и Кузя отправятся спасать мир сказок от злодея. Сценарий к проекту написали Гайк Асатрян, Ерзия Ертлес и Андрей Гаврилов.

«Домовенок Кузя» — новая адаптация произведений Татьяны Александровой и мультфильмов по их мотивам.

Режиссером картины выступил Виктор Лакисов. В ролях: Екатерина Стулова, Софья Петрова, Марк Богатырев, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов. Домовят Кузю и Нафаню озвучили Сергей Бурунов и Гарик Харламов.

