Фанат напал на Билли Айлиш во время тура «Ударь меня больно и нежно»

В Майами агрессивный фанат напал на Билли Айлиш во время концерта
На американскую певицу Билли Айлиш во время выступления в Майами напал агрессивный поклонник. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел на концерте в рамках тура «Ударь меня больно и нежно» (Hit Me Hard and Soft), когда 23-летняя певица вышла в зрительный зал для общения с поклонниками. Агрессивный мужчина резко приблизился к исполнительнице, схватив ее с такой силой, что поп-дива ударилась о барьер и с трудом удержала равновесие. Служба безопасности площадки оперативно обступила певицу и задержала нарушителя.

В марте Билли Айлиш вышла на публику со своим предполагаемым новым возлюбленным, актером Натом Вулфом. До этого певица не афишировала свои романтические отношения с актером. Однако ранее выпустила клип на песню «Chihiro», в котором снялся Вулф. После этого знаменитостей регулярно видели вместе. Причем однажды поклонникам удалось заснять, как они вместе покинули музыкальную премию и уехали в направлении дома исполнительницы. Впоследствии Айлиш так и не подтвердила их романтическую связь с Вульфом.

Ранее Билли Айлиш показала грудь в кружевном бюстгальтере.

