Бывший муж Анджелины Джоли объяснил, зачем носил флакон с ее кровью

Спустя более 20 лет после развода актер Билли Боб Торнтон объяснил, зачем носил флакон с кровью бывшей жены — актрисы Анджелины Джоли. Его цитирует издание Rolling Stone.

Торнтон заявил, что делал это из романтических соображений и недоумевает, почему для прессы этот факт стал скандальным.

«У нас было по маленькому медальону, буквально с капелькой крови. Это была романтическая идея, и больше ничего. Но к расставанию нас выставляли уже чуть ли не вампирами — что живем в подземелье, пьем кровь друг друга и тому подобное», — смеется он.

70-летний актер отмечает, что остался в хороших отношениях с Джоли, и называет проведенный с ней период одним из лучших в жизни.

«Мы с ней до сих пор очень, очень близкие друзья. Это разрыв, который закончился по-настоящему цивилизованно — сы просто расстались, потому что у нас были совершенно разные стили жизни», — отметил он.

Торнтон и Джоли встретились на съемочной площадке в 1999 году, поженились в 2000, объявили об усыновлении сына Мэддокса в 2002 году, а через три месяца расстались.

Недавно другой бывший муж Джоли Брэд Питт появился на публике со своей девушкой Инес де Рамон. Пара пришла поздравить Джорджа Клуни с премьерой его нового фильма «Джей Келли».

