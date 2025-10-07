Анастасия Стоцкая предстала в образе Шахерезады в клипе турецкого певца

Актриса Анастасия Стоцкая исполнила роль Шахерезады в клипе турецкого певца Таркана. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театральной компании «Бродвей Москва».

Стоцкая вместе со своими ученицами исполнила «Танец огня» в клипе на песню «Şıkıdım». Это выступление является частью спектакля «Последняя сказка», который 8 декабря отметит год со дня премьеры. В номере присутствуют элементы танца живота.

Стоцкая призналась, что ждала с огромным нетерпением выхода клипа. Премьера музыкального ролика приурочена ко дню рождению актрисы — 7 октября.

«Танец огня» — одна из самых выразительных сцен в нашем потрясающем спектакле. Мне очень хотелось увидеть, смог ли ролик передать ту бешеную энергию, которая исходит от номера вживую. И, мне кажется, у нас получилось. Надеюсь, зрителям клип понравится, но не могу не сказать, что на сцене Театра МДМ «Танец огня» смотрится ещё огненнее!» — поделилась артистка.

Стоцкая дебютировала в мюзикле с роли Рокси Харт в постановке Филиппа Киркорова «Чикаго». Артистка также получила «Золотую Маску» за роль Флоренс в «Шахматах».

Ранее в Мурманске и Архангельске отменили концерт Shaman.