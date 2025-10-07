На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Анастасия Стоцкая предстала в образе Шахерезады в клипе турецкого певца

Актриса Анастасия Стоцкая станцевала в новом клипе турецкого певца Таркана
true
true
true
close
Пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»

Актриса Анастасия Стоцкая исполнила роль Шахерезады в клипе турецкого певца Таркана. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театральной компании «Бродвей Москва».

Стоцкая вместе со своими ученицами исполнила «Танец огня» в клипе на песню «Şıkıdım». Это выступление является частью спектакля «Последняя сказка», который 8 декабря отметит год со дня премьеры. В номере присутствуют элементы танца живота.

Стоцкая призналась, что ждала с огромным нетерпением выхода клипа. Премьера музыкального ролика приурочена ко дню рождению актрисы — 7 октября.

«Танец огня» — одна из самых выразительных сцен в нашем потрясающем спектакле. Мне очень хотелось увидеть, смог ли ролик передать ту бешеную энергию, которая исходит от номера вживую. И, мне кажется, у нас получилось. Надеюсь, зрителям клип понравится, но не могу не сказать, что на сцене Театра МДМ «Танец огня» смотрится ещё огненнее!» — поделилась артистка.

Стоцкая дебютировала в мюзикле с роли Рокси Харт в постановке Филиппа Киркорова «Чикаго». Артистка также получила «Золотую Маску» за роль Флоренс в «Шахматах».

Ранее в Мурманске и Архангельске отменили концерт Shaman.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами