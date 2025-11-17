В Москве ИИ «Звездочка» выступит на Юбилейной Новогодней Елке

В Москве пройдет Юбилейная Новогодняя Елка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Событие состоится с 24 декабря 2025 года по 10 января 2026 года в Колонном зале Дома Союзов, рядом с Красной площадью, Александровским садом, Манежной площадью и Историческим музеем. Мероприятие приурочено к 90-летию первой Всесоюзной Елки.

В честь праздника воздвигнут одиннадцатиметровую ель, украшенную пятью тысячами игрушек и разноцветных огней. Организаторы мероприятия представят аутентичные декорации, исторические и современные костюмы, световые мотивы 1930-х годов, а симфонический оркестр «Новая Эпоха» сыграет музыку для события.

«Колонный зал обладает особой акустикой. Каждая нота здесь звучит, как молитва о светлом. Когда музыка, история и детская вера в чудо встречаются в одном пространстве — рождается действительно незабываемое действие», — рассказала директор оркестра Майя Мир.

На сцене Колонного зала также появится ИИ «Звездочка». Вместе с героями Потешник и Улыбочка она сразится с цифровыми вредителями — Мистером Сбоем, Мистером Спамом и Мистером Схлопом.

В мероприятии примут участие артист акробатического шоу в Лас-Вегасе Илья Соловьев, актер «Ленкома Марка Захарова» Лев Горячев, участник шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ Семен Желнеровский, а также композитор спектакля «Аленький цветочек» театра «Кремлёвский балет» Владимир Купцов.

