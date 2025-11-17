На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве ИИ «Звездочка» выступит на Юбилейной Новогодней Елке

Юбилейная Новогодняя Елка стартует 24 декабря
true
true
true
close
Предоставлено пресс-службой Юбилейной Елки в Колонном зале Дома Союзов

В Москве пройдет Юбилейная Новогодняя Елка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Событие состоится с 24 декабря 2025 года по 10 января 2026 года в Колонном зале Дома Союзов, рядом с Красной площадью, Александровским садом, Манежной площадью и Историческим музеем. Мероприятие приурочено к 90-летию первой Всесоюзной Елки.

В честь праздника воздвигнут одиннадцатиметровую ель, украшенную пятью тысячами игрушек и разноцветных огней. Организаторы мероприятия представят аутентичные декорации, исторические и современные костюмы, световые мотивы 1930-х годов, а симфонический оркестр «Новая Эпоха» сыграет музыку для события.

«Колонный зал обладает особой акустикой. Каждая нота здесь звучит, как молитва о светлом. Когда музыка, история и детская вера в чудо встречаются в одном пространстве — рождается действительно незабываемое действие», — рассказала директор оркестра Майя Мир.

На сцене Колонного зала также появится ИИ «Звездочка». Вместе с героями Потешник и Улыбочка она сразится с цифровыми вредителями — Мистером Сбоем, Мистером Спамом и Мистером Схлопом.

В мероприятии примут участие артист акробатического шоу в Лас-Вегасе Илья Соловьев, актер «Ленкома Марка Захарова» Лев Горячев, участник шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ Семен Желнеровский, а также композитор спектакля «Аленький цветочек» театра «Кремлёвский балет» Владимир Купцов.

Ранее Татьяна Буланова обвинила своих танцоров в предательстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами