Названа привычка, повышающая риск деменции на 40%

Американские исследователи выяснили, что постоянная бессонница связана с изменениями в мозге, которые ускоряют развитие когнитивных нарушений и деменции. Об этом сообщает портал The Conversation.

К такому выводу пришли специалисты клиники Майо, наблюдавшие 2,75 тысячи человек старше 50 лет в течение более чем пяти лет. Участники ежегодно проходили тесты на память и мышление, а часть — МРТ и ПЭТ-сканирование. Исследователи отслеживали два ключевых маркера будущих проблем с мозгом — накопление амилоидных бляшек и так называемые гиперинтенсивности белого вещества, мелкие участки повреждений в глубинных структурах мозга.

По медицинским записям 16% участников имели хроническую бессонницу — как минимум два зафиксированных диагноза, поставленных с интервалом не менее месяца. Эти люди демонстрировали более быстрое ухудшение памяти и мышления и на 40% чаще сталкивались с легкими когнитивными нарушениями или деменцией.

Особенно опасным оказалось сочетание бессонницы и сокращенной продолжительности сна. Такие пациенты уже в начале исследования показывали когнитивный уровень, характерный для людей на четыре года старше, и имели повышенные показатели как амилоида, так и повреждений белого вещества.

Интересно, что у людей с бессонницей, которые при этом спали дольше обычного, объем повреждений белого вещества был ниже среднего — возможно, благодаря частичному восстановлению сна.

Исследователи не обнаружили ни пользы, ни вреда от снотворных препаратов, которые принимали участники исследования. Данные о новых препаратах — например, блокаторах орексина — пока ограничены краткосрочными экспериментами.

Хроническая бессонница — не безобидная особенность. Она ускоряет накопление амилоида, ухудшает состояние сосудов мозга и приближает когнитивный спад, особенно у тех, кто уже имеет генетическую предрасположенность.

Ученые назвали сон одним из ключевых модифицируемых факторов защиты мозга. Но смогут ли вмешательства в сон реально предотвратить деменцию — и на каком этапе жизни их нужно применять — предстоит выяснить долгосрочным исследованиям.

