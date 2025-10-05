Умерла страдавшая от Альцгеймера бабушка Водонаевой

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева сообщила в Telegram-канале, что умерла ее бабушка на 87 году жизни.

«Мы с братом были с ней в эти минуты. Ушла на наших глазах, с рукой в моей руке. Ушла спокойно и тихо», — поделилась телеведущая.

Бабушка Водонаевой страдала от болезни Альцгеймера. Это наиболее распространенная форма деменции. Она характеризуется резким снижением интеллектуальных способностей вплоть до тотального распада интеллекта и психической деятельности.

Водонаева рассказывала, что ее бабушка проживала в пансионате, так как с сиделками «не вышло». 2 октября телеведущая сообщила об ухудшении состояния родственницы. Женщина не узнала свою дочь.

Поклонники знаменитости передали ей искренние соболезнования в связи с потерей близкого. Некоторые поделились своими историями, связанными с утратой родных.

«Я помню свои чувства, когда умерла моя бабушка, и у меня было ощущение, что в этом мире нет больше красочности и цвета. Все стало тусклым, часть себя замирает навсегда с уходом ближайших людей. Алена, желаю Вам поддержки от всего пространства, которое Вас окружает. И теплый плед от близких», — написала поклонница.

