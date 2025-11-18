Продюсер предсказал, как изменится репертуар Shaman после свадьбы с Мизулиной

Продюсер Павел Рудченко рассказал, как может измениться репертуар певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) после свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Эксперта цитирует NEWS.ru.

По словам Рудченко, бракосочетание с Мизулиной вряд ли повлияет на концепцию проекта Shaman, и в репертуаре в основном останутся патриотические песни.

«Будут в репертуаре попсовые варианты, поп-рок для души, скажем так. Вряд ли Ярослав Дронов начнет писать любовные альбомы, лирические песни. У него более духоподъемный материал, который сделал его популярным», — рассказал продюсер о том, чего ждут от артиста поклонники.

Брак с Мизулиной специалист назвал всего лишь романтическим этапом в жизни Shaman, который не повлияет на карьеру артиста и не отразится на его гонорарах.

В начале ноября певец Ваня Дмитриенко признался, что спел бы любую песню Shaman, если бы ему предоставилась возможность спеть на «Интервидении».

Конкурс «Интервидение'25» прошел 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин.

