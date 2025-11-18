«Дом для всех»: как распределили наследство Владимира Левкина

Четвертая жена экс‑солиста группы «На‑На» Владимир Левкин Марина рассказала в беседе с «Абзацем», что ключевым активом ее супруга был загородный дом артиста в Московской области.

По словам вдовы, семья распределила наследство по принципу: «Дом, который открыт для всех». Она заявила, что готова предоставить жилье в том числе и старшей дочери Левкина от первого брака.

«Это по праву ее дом. У нас очень дружная семья, мы всегда жили без разборок, нам нечего делить», — заявила вдова.

Владимир Левкин длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало. У артиста остались две дочери с разницей в возрасте 19 лет: старшая дочь Виктория (от первого брака) и младшая Ника — от брака с Мариной.

В марте 2025-го вдова заявляла, что потеряла смысл жизни после кончины супруга. Во время разговора с aif.ru супруга певца расплакалась. Она уточняла: несмотря на потерю, жизнь продолжается. Жена артиста также отмечала, что их брак был счастливым.

