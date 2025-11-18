На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Дом для всех»: как распределили наследство Владимира Левкина

Вдова Левкина Марина заявила, что дом певца в Подмосковье остался общим
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Четвертая жена экс‑солиста группы «На‑На» Владимир Левкин Марина рассказала в беседе с «Абзацем», что ключевым активом ее супруга был загородный дом артиста в Московской области.

По словам вдовы, семья распределила наследство по принципу: «Дом, который открыт для всех». Она заявила, что готова предоставить жилье в том числе и старшей дочери Левкина от первого брака.

«Это по праву ее дом. У нас очень дружная семья, мы всегда жили без разборок, нам нечего делить», — заявила вдова.

Владимир Левкин длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало. У артиста остались две дочери с разницей в возрасте 19 лет: старшая дочь Виктория (от первого брака) и младшая Ника — от брака с Мариной.

В марте 2025-го вдова заявляла, что потеряла смысл жизни после кончины супруга. Во время разговора с aif.ru супруга певца расплакалась. Она уточняла: несмотря на потерю, жизнь продолжается. Жена артиста также отмечала, что их брак был счастливым.

16 ноября стало известно, что Левкину установили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что могила Светличной выглядит заброшенной спустя год после кончины актрисы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами