У Павла Деревянко могут отобрать бизнес после ареста счетов

У артиста Павла Деревянко могут забрать бизнес после ареста счетов его компании «Бии Соул». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Mash, общий долг счетов составляет 700 тысяч рублей. Утверждается, что ООО актера вкладывалось в криптопроект по поддельному договору.

На организацию, по документам занимающуюся разработкой компьютерного ПО, заведены 15 исполнительных производств. Канал добавляет, что с лета 2024 года компания не подает декларации и не платит налоги, а приставы в ее отношении закрыли дело по 27 штрафам ГИБДД, поскольку должника не нашли.

Сам Деревянко сообщения о возможной потере бизнеса не подтверждал и не опровергал.

В октябре в Москве начался суд по делу криптоинвестора Григория Мулузяна, которого обвинили в четырех эпизодах мошенничества на сумму около 400 млн рублей. Среди потерпевших — актер Павел Деревянко, с которым обвиняемый вел совместный бизнес.

По версии следствия, обвиняемый склонял инвесторов доводить вложения до максимума, а в отношении одного потерпевшего высказывал угрозы, из-за чего был помещен под стражу. Суд уже признал недействительной одну из фиктивных сделок, заключенную с Деревянко, и установил его статус потерпевшего.

Расследование началось после заявления Деревянко, вложившего в проект «Бии Соул» более 257 млн рублей. Позже выяснилось, что по аналогичной схеме пострадали и другие инвесторы, включая режиссера Марюса Вайсберга, спортсмена Алексея Семыкина и семейную пару из Москвы. Следствие считает, что Мулузян создавал видимость криптовложений, фактически выводя деньги.

