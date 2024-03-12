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Мошенники обманули актрису Тамару Абросимову на полмиллиона рублей

В Петербурге ищут мошенников, укравших у актрисы Абросимовой 477 тысяч рублей

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Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Академический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской»

В Санкт-Петербурге мошенники украли почти полмиллиона рублей у народной артистки России Тамары Абросимовой. Об этом сообщает ТАСС.

Абросимова обратилась в полицию Петроградского района с заявлением о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и под видом оказания услуг по улучшению сотовой связи предложил перейти по отправленной ссылке. Она выполнила действие, после чего с ее банковской карты было списано 477 тысяч рублей.

Сейчас по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), мошенников ищут.

Тамаре Абросимовой 84 года, она служит в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени Веры Комиссаржевской.

Накануне мошенники обманули режиссера-документалиста, бывшего ведущего программы «Вести» Михаила Дегтяря при оформлении визы в США. Дегтярь перевел незнакомцу, согласившемуся помочь ему с визой, 9 тысяч рублей, после чего тот перестал отвечать на звонки и сообщения.

Ранее блогерша Анастасия Ивлеева снова захотела отсудить у петербургского ИП миллион рублей.

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