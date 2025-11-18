На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прах актера из «Лихих» отправили в Севастополь

Прах актера Полякова отправили из Москвы в Севастополь для прощания
Кадр из фильма «Хороший день»

Актера Вячеслава Полякова кремировали в Москве. Об этом в беседе с aif.ru сообщил его друг Андрей Терещенко.

«Его кремировали в Москве. Прах только вчера повезли в Севастополь», — уточнил Терещенко.

Друг добавил, что пока дата прощания с артистом неизвестна.

Вячеслава Полякова не стало 12 ноября после борьбы с онкологическим заболеванием.

Поляков родился в 1980 году, а в 2004-м окончил Черноморский филиал РАТИ-ГИТИС. Учился на курсе Р. Немчинской. Служил в Севастопольском театре Черноморского флота имени Б. Лавренева. Преподавал сценическое мастерство в Киевском цирковом училище, где также обучал студентов сценическому движению.

На его счету более 30 фильмов и сериалов, среди которых «Лихие», «Скиф», «Ищейка», «Диверсант» и «Спецназ 2». Поляков не играл главных героев, но зрителям он запомнился и по второстепенным ролям. Также артист активно поддерживал российских бойцов СВО, собирая гуманитарную помощь.

