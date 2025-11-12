Умер актер из «Ментовских войн» Иван Фирсов

Актер сериалов «Ментовские войны» и «Невский» Фирсов скончался в возрасте 57 лет

Актер Иван Фирсов умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на знакомую артиста Юлию.

«Иван Фирсов покинул нас 10 ноября», — подтвердила она.

Причина смерти артиста пока не уточняется. Дата и место прощания с Иваном Фирсовым известны позднее.

Фирсов родился 30 января 1968 года в Ленинграде. В 2010 году сыграл свою первую роль в эпизоде сериала «Дознаватель». В общей сложности он снялся более чем в 20 проектах, включая сериалы «Ментовские войны-9», «Невский», «Реализация», «Морские дьяволы. Особое задание», «Условный мент-2» и др.

9 ноября из-за сердечной недостаточности умер актер Владимир Симонов. Он обращался в больницу с жалобами на кашель еще в 2024. Тогда врачи диагностировали актеру нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.

Ранее умер актер и режиссер Анатолий Архипов.