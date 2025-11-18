Раскрыта причина смерти 45-летнего актера из «Ищейки»

Актер сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслава Полякова умер в возрасте 45 лет из-за рака. Об этом сообщает Life cо ссылкой на SHOT.

Согласно данным портала Кино-Театр.Ру, кончина актера Полякова произошла 12 ноября, но информация об этом стала известна только сейчас.

«Очень рано ушел. Светлая память»; Ушел так рано, жалко. Соболезнования родным»; — пишут интернет-пользователи в комментариях.

Поляков родился в 1980 году, а в 2004-м окончил Черноморский филиал РАТИ-ГИТИС. Учился на курсе Р. Немчинской. Служил в Севастопольском театре Черноморского флота имени Б. Лавренева. Преподавал сценическое мастерство в Киевском цирковом училище, где также обучал студентов сценическому движению.

На его счету более 30 фильмов и сериалов, среди которых «Лихие», «Скиф», «Ищейка», «Диверсант» и «Спецназ 2». Поляков не играл главных героев, но зрителям он запомнился и по второстепенным ролям. Также артист активно поддерживал российских бойцов СВО, собирая гуманитарную помощь.

