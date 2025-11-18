Татьяна Лазарева о кибербуллинге и угрозах: «Мне пишут: «Тварь!»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) затронула вопрос онлайн-травли в беседе с журналистом Владимиром Раевским (признан в РФ иностранным агентом), опубликованной на ее YouTube-канале.

Лазарева обратилась к собеседнику со словами: «Мне пишут: »[Чтоб тебя не стало], тварь». Вам такое пишут?» Телеведущая уточнила, что блокирует авторов оскорбительных комментариев, чтобы таким образом оградить личное пространство от токсичного контента.

Раевский, в свою очередь, признался, что, наоборот, не ограничивает доступ критикам и порой даже ставит лайки под резкими высказываниями.

7 октября суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев. Изначально телеведущую осудили за призывы к терроризму — из-за слов про «радость» об ударах ВСУ по российской территории. Новый же приговор связан с уклонением от обязанностей иноагентов.

Лазарева сейчас проживает в Испании, но обещала «обязательно вернуться» в Россию. В прошлом месяце Лазарева вспоминала, что однажды работала с президентом Украины Владимиром Зеленским над передачей в России.

