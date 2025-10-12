На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лазарева о работе с Зеленским: «Обнимались при встрече»

Телеведущая Лазарева вспоминала, что работала с Зеленским над передачей в России
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что не помнит выступления Владимира Зеленского в программе КВН, поскольку к тому времени она уже перестала интересоваться передачей. Об этом она рассказала в беседе с YouTube-каналом «И грянул Грэм».

Лазарева отметила, что пересекалась на съемках с Зеленским впоследствии — в том числе знаменитости вместе работали над развлекательным шоу для российского телевидения под названием «Магия».

Шоу, вспомнила Лазарева, снималось во время событий на Болотной площади, где она выступала. Проект должен был выйти на телеканале «Россия», но так и не был выпущен в эфир.

«Это была такая мощная история: типа, знаете, звезды делают фокусы. Ее не показали по телевизору. Потом программу выкупил НТВ. И ее показали, когда Зеленский стал президентом. Программу десятилетней давности…», — поделилась она.

Татьяна Лазарева добавила, что не следила специально за карьерой будущего президента, но их личные встречи всегда были дружественными.

«Мы с Вовой просто обнимались при встрече, а потом я с Мишей (Шацем, экс-супругом Лазаревой. — «Газета.Ru») еще снималась у него в «Вечернем квартале». Не то чтобы я как-то специально за ним следила», — уточнила телеведущая.

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что в России душат и уничтожают патриотов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами