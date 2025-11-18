На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Лобок бы в зеленый красил» — Зверев о том, кем бы он был без Пугачевой

Шоумен Сергей Зверев признался, что обязан карьерой Алле Пугачевой
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Стилист и парикмахер Сергей Зверев на одном из светских мероприятий поблагодарил Аллу Пугачеву за помощь на старте карьеры. Слова шоумена передает mk.ru.

Таким образом Зверев отреагировал на вопрос журналистов, почему Пугачева в своем последнем интервью не высказала ни одного противного слова против него. Парикмахер пояснил, что тоже никогда не говорил в негативном ключе о певице.

«Она мой наставник, моя муза. Если бы не Алла, я бы сейчас что делал? Чем бы я сейчас занимался, скажите? Лобок бы в зеленый цвет зеленкой красил?», — отметил мужчина.

Кроме того, Зверев обратил внимание на то, что 76‑летняя артистка пребывает в отличной форме. Стилист даже посоветовал ей организовать сольный концерт, не уточнив, впрочем, где именно.

Также Зверев выразил уверенность в том, что Пугачева рано или поздно вернется в Россию:

«Вернется, конечно, никуда она не денется!» — сказал он.

После начала специальной военной операции (СВО) Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У семейной пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста РФ, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде России.

Ранее продюсер Дворцов раскрыл многомиллионный гонорар Собчак за корпоратив в новогоднюю ночь.

