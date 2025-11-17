На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван многомиллионный гонорар Собчак за корпоратив в новогоднюю ночь

Продюсер Дворцов: Собчак получает от 10 млн рублей за выступление в новогоднюю ночь
Телеграм-канал «СОБЧАК»

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что журналистка и телеведущая Ксения Собчак берет не меньше, чем 10 миллионов рублей за корпоратив в новогоднюю ночь.

Дворцов отметил профессиональность и востребованность Собчак. Он заявил, что телеведущую заказывают высокопоставленные чиновники и весьма обеспеченные люди.

«Ее заказывают чиновники, государственные деятели, олигархи, меценаты, бизнесмены», — отметил шоумен.

В ноябре продюсер Сергей Лавров рассказал, что певец Шура является самым востребованным артистом на новогодних корпоративах.

По словам Лаврова, гонорар Шуры составляет 5 миллионов рублей. Он предположил, что певца часто заказывают из-за отсутствия политики в его выступлениях.

Как отметил продюсер, заказчики отдают предпочтения Шуре, чем артистам, исполняющим треки патриотического характера — Олегу Газманову, Татьяне Куртуковой и Shaman.

Лавров рассказал, что другие звезды 90-х тоже пользуются спросом в Новый год. К примеру, у таких исполнителей, как Кай Метов, группа «Руки вверх!» и Леонид Агутин, расписан уже весь декабрь.

Ранее Татьяна Буланова обвинила своих танцоров в предательстве.

