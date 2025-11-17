Ушел из жизни молдавский сценарист и режиссер Николай Гибу

Молдавский сценарист и режиссер Николай Гибу умер за два дня до 89-летия

На 88-м году жизни скончался молдавский сценарист и кинорежиссер Николай Гибу. Об этом сообщает молдавский портал Noi.md.

«Ушел из жизни знаменитый молдавский сценарист и режиссёр Николай Гибу», — говорится в сообщении.

Наиболее известными работами Гибу являются епртинв «Гнев», «Зарубки на память», «Кодовое название «Южный гром», «Корень жизни» и «Ваш специальный корреспондент». Режиссер, в частности, известен тем, что в его фильмах дебютировали такие артисты, как Олег Янковский и Владислав Дворжецкий.

Николай Гибу родился 19 ноября 1936 года в селе Озерное Одесской области. По окончании в 1966 году сценарного факультета ВГИК, где он проходил обучение в мастерской К. Парамоновой и В. Ежова, он устроился работать сценаристом и редактором комитета по кинематографии Молдавской ССР.

В период с 1970 по 2009 год Гибу работал режиссером и сценаристом на киностудии «Молдова-фильм», параллельно чему писал книги и статьи о молдавском кино.

