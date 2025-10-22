На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умерла второй режиссер фильма «Москва слезам не верит»

Второй режиссер картины «Москва слезам не верит» Овчинникова умерла в 75 лет
Telegram-канал Союза кинематографистов России

Второй режиссер художественного фильма »Москва слезам не верит» Наталья Овчинникова скончалась в 75-летнем возрасте. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Натальи Михайловны Овчинниковой», — говорится в сообщении.

Овчинникова родилась в 1950 году. В 20 лет она устроилась на работу помощника режиссера в «Мосфильм», а в дальнейшем перешла на должность ассистента. В 1984 году завершила обучение на киноведа во ВГИКе, а спустя 20 лет после этого стала работать вторым режиссером.

В послужной список Овчинниковой входят совместные работы с Василием Ордынским в «Хождении по мукам» , с Эльдаром Рязановым на съемках картины «Старики - разбойники», картина «Чучело» Ролана Быкова, а также «Москва слезам не верит», «Бронзовый Христос» и «Юкка».

Ночью 26 сентября умер режиссер Тигран Кеосаян, не успев придти в сознание. 4 января текущего года Кеосаяну исполнилось 59 лет, но через несколько дней стало известно, что в конце декабря 2024 года он пережил клиническую смерть и впал в кому. В этом состоянии он пробыл более 9 месяцев.

Ранее умер иллюстратор, создавший постеры для «Звездных войн» и «Индианы Джонса».

