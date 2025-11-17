Звезда «Фабрики звезд» устала от пения и освоила новую профессию

Певица Саша Савельева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поступила на психолога.

Савельева решила освоить новую специальность, так как «устала от пения». Сначала она пошла на курс по терапии принятия и ответственности, а затем решилась на поступление в университет. Артистка планирует обучиться таким подходам в психологии, как КПТ, схема-терапия, системно-семейная, телесная, арт-терапия и сексология.

По словам Савельевой, она ходит на пары, делает конспекты, домашние задания, а также отрабатывает различные техники в группах.

«Люди удивляются, встречая меня на учебе. Наташа (второй психолог моего клуба) поняла, что это я, только на шестом занятии! Говорит, настолько не ожидала меня увидеть. Но для меня так важно и правильно. У меня нет иллюзии, что можно как-то по-другому. Только так можно научиться работать с человеческой психикой», — поделилась певица.

Савельева отметила, что сразу отказалась от идеи курсов типа «стать психологом за 3 месяца». Она искала «настоящее образование», где людей учат годами. Для артистки было важно, чтобы помимо теории в обучении включали практику и супервизию.

