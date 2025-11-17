На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семенович заявила, что домохозяйкам надо платить миллионы рублей

Певица Семенович назвала работу домохозяйки тяжелым трудом
true
true
true
close
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певица Анна Семенович заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что труд домохозяйки должен хорошо оплачиваться.

Семенович назвала труд домохозяек большим и сложным. Она подчеркнула, что уход за домом и воспитание детей занимает много сил, энергии и времени.

«И если женщина посвящает себя семье — это та же самая работа», — поделилась артистка.

На вопрос журналистов, сколько домохозяйкам нужно платить, Семенович ответила «миллионы миллионов».

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

В ноябре Семенович заявила, что стоит ввести закон о запрете вырубки елок в качестве новогоднего украшения. Она отметила, что живые деревья можно заменить искусственными. По словам знаменитости, они ничем не хуже настоящих.

Семенович раскритиковала тех, кто уничтожает живое дерево ради «двух недель удовольствия».

Ранее Анне Семенович вручили медаль.

