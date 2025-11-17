Семенович заявила, что домохозяйкам надо платить миллионы рублей

Певица Анна Семенович заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что труд домохозяйки должен хорошо оплачиваться.

Семенович назвала труд домохозяек большим и сложным. Она подчеркнула, что уход за домом и воспитание детей занимает много сил, энергии и времени.

«И если женщина посвящает себя семье — это та же самая работа», — поделилась артистка.

На вопрос журналистов, сколько домохозяйкам нужно платить, Семенович ответила «миллионы миллионов».

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

В ноябре Семенович заявила, что стоит ввести закон о запрете вырубки елок в качестве новогоднего украшения. Она отметила, что живые деревья можно заменить искусственными. По словам знаменитости, они ничем не хуже настоящих.

Семенович раскритиковала тех, кто уничтожает живое дерево ради «двух недель удовольствия».

